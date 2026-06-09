Consultant pour Amazon Prime Video durant toute la quinzaine de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga a souvent pris la parole pour défendre Alexander Zverev, souvent raillé pour son style de jeu défensif et son mental friable.
Cette fois interrogé par L’Équipe suite au sacre de l’Allemand sur le Grand Chelem parisien, le Manceau s’est souvenu du petit Sascha lorsqu’il accompagnait son grand frère, Mischa, sur le circuit. Et il n’avait déjà peur de rien.
« Je l’ai connu quand il avait 5 ou 6 ans et qu’il suivait déjà son frère sur les tournois. Quand il était tout petit, il voulait me défier, ça me faisait rire. Et puis la première fois que je l’ai vu jouer au tennis, j’ai compris pourquoi. Il avait un vrai truc dans la raquette. Il est programmé depuis petit pour aller chercher un trophée comme celui‐là et il le mérite au regard de tous les résultats qu’il a eus auparavant. »
Publié le mardi 9 juin 2026 à 14:19