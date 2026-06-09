Consultant pour Amazon Prime Video durant toute la quin­zaine de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga a souvent pris la parole pour défendre Alexander Zverev, souvent raillé pour son style de jeu défensif et son mental friable.

Cette fois inter­rogé par L’Équipe suite au sacre de l’Allemand sur le Grand Chelem pari­sien, le Manceau s’est souvenu du petit Sascha lors­qu’il accom­pa­gnait son grand frère, Mischa, sur le circuit. Et il n’avait déjà peur de rien.

« Je l’ai connu quand il avait 5 ou 6 ans et qu’il suivait déjà son frère sur les tour­nois. Quand il était tout petit, il voulait me défier, ça me faisait rire. Et puis la première fois que je l’ai vu jouer au tennis, j’ai compris pour­quoi. Il avait un vrai truc dans la raquette. Il est programmé depuis petit pour aller cher­cher un trophée comme celui‐là et il le mérite au regard de tous les résul­tats qu’il a eus auparavant. »