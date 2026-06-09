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Jo‐Wilfried Tsonga sur Alexander Zverev : « Quand il avait 5 ou 6 ans, il voulait me défier, ça me faisait rire. Et puis la première fois que je l’ai vu jouer au tennis, j’ai compris pourquoi »

Par
Thomas S
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Consultant pour Amazon Prime Video durant toute la quin­zaine de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga a souvent pris la parole pour défendre Alexander Zverev, souvent raillé pour son style de jeu défensif et son mental friable. 

Cette fois inter­rogé par L’Équipe suite au sacre de l’Allemand sur le Grand Chelem pari­sien, le Manceau s’est souvenu du petit Sascha lors­qu’il accom­pa­gnait son grand frère, Mischa, sur le circuit. Et il n’avait déjà peur de rien. 

« Je l’ai connu quand il avait 5 ou 6 ans et qu’il suivait déjà son frère sur les tour­nois. Quand il était tout petit, il voulait me défier, ça me faisait rire. Et puis la première fois que je l’ai vu jouer au tennis, j’ai compris pour­quoi. Il avait un vrai truc dans la raquette. Il est programmé depuis petit pour aller cher­cher un trophée comme celui‐là et il le mérite au regard de tous les résul­tats qu’il a eus auparavant. »

Publié le mardi 9 juin 2026 à 14:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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