Alors qu’il s’est fait opérer à deux reprises du genou au cours de sa carrière et notam­ment au niveau du ménisque, Jo‐Wilfried Tsonga, désor­mais consul­tant pour Amazon Prime Video, est plutôt bien placé pour évoquer la bles­sure de Novak Djokovic, victime d’une déchi­rure et forfait pour les quarts de finale de Roland‐Garros.

Selon Jo, s’il y a opéra­tion, le Serbe sera absent au moins un mois et demi, ce qui signifie qu’il manquera à coup sûr Wimbledon (du 1er au 14 juillet) et très proba­ble­ment les Jeux olym­piques de Paris (du 26 juillet au 11 août).

‘S’il devait se faire opérer, d’après ma propre expé­rience, les méde­cins m’avaient dit que c’était au minimum six semaines pour récu­pérer de cette opéra­tion. Donc il faut partir du prin­cipe qu’il ne se passera pas grand chose pendant six semaines. Après cela dépend aussi de la gravité de la lésion, est‐ce que c’est une toute petite lésion, est‐ce que cela demande réel­le­ment une inter­ven­tion chirur­gi­cale ? Ça, on ne le sait pas encore mais on le saura dans les prochaines semaines. »