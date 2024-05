Ils étaient 28 sur la ligne de départ de cette édition 2024 de Roland‐Garros, ils ne sont déjà plus que dix Français encore engagés alors que le deuxième tour vient à peine de débuter. Roland‐Garros. Un bilan famé­lique loin des attentes.

Sur le plateau d’Amazon Prime, Jo‐Wilfried Tsonga a fait un constat assez clair des perfor­mances du clan trico­lore en esti­mant qu’il fallait retourner au boulot.

💬 « J’en atten­dais un peu plus des joueurs un peu plus jeunes. »



« C’était une journée compli­quée. Finalement, qu’est-ce qu’il nous reste ? Souvent, notre Gaël Monfils national et notre Richard Gasquet. J’en atten­dais un peu plus des joueurs un peu plus jeunes. Qu’ils sortent un peu de leur carcan, puis qu’ils arrivent à passer. Ça veut dire qu’il reste encore du boulot, encore du travail à faire. De toute façon, c’est un éternel recom­men­ce­ment. Ce qui se passe cette année, ne se passera peut‐être pas l’année prochaine. Ça veut tout simple­ment dire qu’il faut retourner au travail. Il faut cher­cher des axes d’amélioration. On espère qu’ils vont nous faire vibrer par la suite. En atten­dant, il en reste huit (dix en réalité), on va les soutenir. Enfin, j’ima­gine que le public fran­çais va les soutenir à 100 %. »