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Jo‐Wilfried Tsonga sur l’éli­mi­na­tion de Sinner : « Ce qui est ‘top’ dans le malheur de Jannik, c’est que ça a complè­te­ment relancé le tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Au micro de Prime Video, où il officie en tant que consul­tant durant la quin­zaine, Jo‐Wilfried Tsonga a évoqué les consé­quences de la défaite surprise de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros. 

L’élimination de l’im­mense favori du tournoi en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz offre notam­ment une immense oppor­tu­nité à Alexander Zverev selon le Français. 

« Alexander Zverev reste quand même sur des très bons résul­tats ici à Roland‐Garros. Son objectif, c’est de gagner un Grand Chelem. Ce n’est plus de gagner un Masters 1000 ou de gagner un ATP 500. Je crois qu’il n’en est pas là. Il voit le temps qui avance. Et je crois que son rêve, c’est quand même de soulever un de ces quatre trophées. Là où il a été, entre guille­mets, pour moi le plus proche, c’est ici à Roland‐Garros et à l’US Open. Mais je trouve qu’il est plus régu­lier ici encore à Roland‐Garros que sur les autres Grands Chelems. Il doit en rêver, Alexander Zverev, de son premier titre du Grand Chelem. En tout cas, c’est très ouvert. Ce qui est top, entre guille­mets, dans le malheur de Jannik Sinner, c’est que ça a relancé complè­te­ment le tournoi. On retrouve de l’at­trait pour juste­ment le résultat et savoir exac­te­ment ce qui est en train de se passer. »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 13:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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