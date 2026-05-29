Au micro de Prime Video, où il officie en tant que consultant durant la quinzaine, Jo‐Wilfried Tsonga a évoqué les conséquences de la défaite surprise de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros.
L’élimination de l’immense favori du tournoi en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz offre notamment une immense opportunité à Alexander Zverev selon le Français.
« Alexander Zverev reste quand même sur des très bons résultats ici à Roland‐Garros. Son objectif, c’est de gagner un Grand Chelem. Ce n’est plus de gagner un Masters 1000 ou de gagner un ATP 500. Je crois qu’il n’en est pas là. Il voit le temps qui avance. Et je crois que son rêve, c’est quand même de soulever un de ces quatre trophées. Là où il a été, entre guillemets, pour moi le plus proche, c’est ici à Roland‐Garros et à l’US Open. Mais je trouve qu’il est plus régulier ici encore à Roland‐Garros que sur les autres Grands Chelems. Il doit en rêver, Alexander Zverev, de son premier titre du Grand Chelem. En tout cas, c’est très ouvert. Ce qui est top, entre guillemets, dans le malheur de Jannik Sinner, c’est que ça a relancé complètement le tournoi. On retrouve de l’attrait pour justement le résultat et savoir exactement ce qui est en train de se passer. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 13:16