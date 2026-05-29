Au micro de Prime Video, où il officie en tant que consul­tant durant la quin­zaine, Jo‐Wilfried Tsonga a évoqué les consé­quences de la défaite surprise de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros.

L’élimination de l’im­mense favori du tournoi en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz offre notam­ment une immense oppor­tu­nité à Alexander Zverev selon le Français.

« Alexander Zverev reste quand même sur des très bons résul­tats ici à Roland‐Garros. Son objectif, c’est de gagner un Grand Chelem. Ce n’est plus de gagner un Masters 1000 ou de gagner un ATP 500. Je crois qu’il n’en est pas là. Il voit le temps qui avance. Et je crois que son rêve, c’est quand même de soulever un de ces quatre trophées. Là où il a été, entre guille­mets, pour moi le plus proche, c’est ici à Roland‐Garros et à l’US Open. Mais je trouve qu’il est plus régu­lier ici encore à Roland‐Garros que sur les autres Grands Chelems. Il doit en rêver, Alexander Zverev, de son premier titre du Grand Chelem. En tout cas, c’est très ouvert. Ce qui est top, entre guille­mets, dans le malheur de Jannik Sinner, c’est que ça a relancé complè­te­ment le tournoi. On retrouve de l’at­trait pour juste­ment le résultat et savoir exac­te­ment ce qui est en train de se passer. »