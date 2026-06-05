Accueil Roland Garros

Jo‐Wilfried Tsonga sur Mensik, mené deux sets à rien contre Zverev en demi‐finales : « Il n’y a pas de match et c’est inquiétant »

Par
Thomas S
-
431

7–5, 6–2, en 1h25 voici le bilan des opéra­tions après deux sets de la première demi‐finale de Roland‐Garros entre un Alexander Zverev concentré et appliqué et un Jakub Mensik dépassé.

Interrogé sur ce scénario à sens unique, Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Prime Video, estime que le Tchèque a été atteint menta­le­ment après la perte du premier set. 

« Il ne semble plus dans son match, il semble un peu résigné. Je dirais qu’il semble un peu entamé physi­que­ment mais j’ai l’im­pres­sion que menta­le­ment il a vrai­ment pris un coup après le premier set où il a eu des occa­sions. Et Zverev n’a pas été hyper perfor­mant non plus, il joue à un niveau de jeu assez normal pour lui, il n’est vrai­ment pas en surré­gime et on se rend compte qu’il n’y a pas de match donc forcé­ment c’est inquiétant. »

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 16:28

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥