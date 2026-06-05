7–5, 6–2, en 1h25 voici le bilan des opérations après deux sets de la première demi‐finale de Roland‐Garros entre un Alexander Zverev concentré et appliqué et un Jakub Mensik dépassé.
Interrogé sur ce scénario à sens unique, Jo‐Wilfried Tsonga, consultant pour Prime Video, estime que le Tchèque a été atteint mentalement après la perte du premier set.
« Il ne semble plus dans son match, il semble un peu résigné. Je dirais qu’il semble un peu entamé physiquement mais j’ai l’impression que mentalement il a vraiment pris un coup après le premier set où il a eu des occasions. Et Zverev n’a pas été hyper performant non plus, il joue à un niveau de jeu assez normal pour lui, il n’est vraiment pas en surrégime et on se rend compte qu’il n’y a pas de match donc forcément c’est inquiétant. »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 16:28