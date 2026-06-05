7–5, 6–2, en 1h25 voici le bilan des opéra­tions après deux sets de la première demi‐finale de Roland‐Garros entre un Alexander Zverev concentré et appliqué et un Jakub Mensik dépassé.

Interrogé sur ce scénario à sens unique, Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Prime Video, estime que le Tchèque a été atteint menta­le­ment après la perte du premier set.

« Il ne semble plus dans son match, il semble un peu résigné. Je dirais qu’il semble un peu entamé physi­que­ment mais j’ai l’im­pres­sion que menta­le­ment il a vrai­ment pris un coup après le premier set où il a eu des occa­sions. Et Zverev n’a pas été hyper perfor­mant non plus, il joue à un niveau de jeu assez normal pour lui, il n’est vrai­ment pas en surré­gime et on se rend compte qu’il n’y a pas de match donc forcé­ment c’est inquiétant. »