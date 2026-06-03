Interrogé sur son beau parcours lors de cette édition 2026 de Roland Garros, Joao tire un bilan très positif. Selon lui il a compris pas de choses qui vont l’aider pour la suite.

« Maintenant je connais un peu mieux ses limites, sachant que je peux main­te­nant gérer un match de 4 ou 5 heures. Je n’avais jamais vu mes limites. Je sais que je peux être à l’aise avec mon physique, mon jeu, la manière dont je joue, mon mental. Je pense être sur la bonne voie. Après les deux matchs où j’ai joué en cinq sets, où je perdais les deux premiers sets, j’ai réussi à trouver une manière de m’adapter pour jouer autre­ment et m’en sortir. Je dirais, pour répondre, que c’est le même Joao mais qui a décou­vert des choses »