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Joao Fonseca, après sa magni­fique victoire contre Novak Djokovic : « À la fin du match, je crois qu’il était plus en forme que moi »

Par
Thomas S
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S’il avait encore le statut d’es­poir jusqu’à aujourd’hui, Joao Fonseca vient proba­ble­ment d’en­trer dans une nouvelle dimen­sion, ce vendredi 29 mai, après sa formi­dable victoire en cinq sets contre Novak Djokovic au troi­sième tour de Roland‐Garros. 

Pourtant mené deux sets à rien, le Brésilien a réussi à renverser l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem grâce à beau­coup de fougue et relâchement. 

Interrogé sur le court Philippe‐Chatrier à l’issue de la rencontre, l’ac­tuel 30e mondial a tenu à rendre hommage à son incroya­ble­ment adversaire. 

« J’essayais simple­ment de frapper la balle le plus rapi­de­ment et le plus fort possible. Djokovic ne rate jamais, on a l’im­pres­sion qu’il a toujours 20 ans. À la fin du match, je crois qu’il était plus en forme que moi, c’est complè­te­ment fou. Au fur et à mesure que le jour avan­çait, j’ai commencé à me sentir de mieux en mieux en déve­lop­pant plus de puissance. »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 21:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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