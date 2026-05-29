S’il avait encore le statut d’espoir jusqu’à aujourd’hui, Joao Fonseca vient probablement d’entrer dans une nouvelle dimension, ce vendredi 29 mai, après sa formidable victoire en cinq sets contre Novak Djokovic au troisième tour de Roland‐Garros.
Pourtant mené deux sets à rien, le Brésilien a réussi à renverser l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem grâce à beaucoup de fougue et relâchement.
Interrogé sur le court Philippe‐Chatrier à l’issue de la rencontre, l’actuel 30e mondial a tenu à rendre hommage à son incroyablement adversaire.
« J’essayais simplement de frapper la balle le plus rapidement et le plus fort possible. Djokovic ne rate jamais, on a l’impression qu’il a toujours 20 ans. À la fin du match, je crois qu’il était plus en forme que moi, c’est complètement fou. Au fur et à mesure que le jour avançait, j’ai commencé à me sentir de mieux en mieux en développant plus de puissance. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 21:27