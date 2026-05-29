S’il avait encore le statut d’es­poir jusqu’à aujourd’hui, Joao Fonseca vient proba­ble­ment d’en­trer dans une nouvelle dimen­sion, ce vendredi 29 mai, après sa formi­dable victoire en cinq sets contre Novak Djokovic au troi­sième tour de Roland‐Garros.

Pourtant mené deux sets à rien, le Brésilien a réussi à renverser l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem grâce à beau­coup de fougue et relâchement.

Interrogé sur le court Philippe‐Chatrier à l’issue de la rencontre, l’ac­tuel 30e mondial a tenu à rendre hommage à son incroya­ble­ment adversaire.

« J’essayais simple­ment de frapper la balle le plus rapi­de­ment et le plus fort possible. Djokovic ne rate jamais, on a l’im­pres­sion qu’il a toujours 20 ans. À la fin du match, je crois qu’il était plus en forme que moi, c’est complè­te­ment fou. Au fur et à mesure que le jour avan­çait, j’ai commencé à me sentir de mieux en mieux en déve­lop­pant plus de puissance. »