En conférence de presse, le Brésilien a été convié à comparer sa performance à celle face à Novak Djokovic au tour précédent. Son analyse est précise, Joao est un joueur pour qui la tactique est au centre des préoccupations.
« Les matchs étaient différents contre Casper et Djokovic. Contre Djokovic, il y avait plus de mental. C’était difficile au début, les conditions étaient différentes, il faisait beaucoup plus chaud. Contre un joueur que je respecte beaucoup. J’avais beaucoup de respect en début de match. Ce n’est pas que je ne respecte pas Casper, mais je me sentais plus confiant pour le match d’aujourd’hui. Et j’ai commencé en étant plus agressif. J’allais chercher tous les coups. J’ai essayé de contrôler les points. C’était plus comme un combat de savoir qui est le plus agressif au début, et qui commande le plus de points. Je pense qu’au début, je lui mettais beaucoup de pression, surtout sur les points importants où j’ai très bien joué. C’étaient deux matchs différents, mais je pense qu’aujourd’hui, mon jeu était beaucoup plus solide pendant tout le match »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 10:10