En confé­rence de presse, le Brésilien a été convié à comparer sa perfor­mance à celle face à Novak Djokovic au tour précé­dent. Son analyse est précise, Joao est un joueur pour qui la tactique est au centre des préoc­cu­pa­tions.



« Les matchs étaient diffé­rents contre Casper et Djokovic. Contre Djokovic, il y avait plus de mental. C’était diffi­cile au début, les condi­tions étaient diffé­rentes, il faisait beau­coup plus chaud. Contre un joueur que je respecte beau­coup. J’avais beau­coup de respect en début de match. Ce n’est pas que je ne respecte pas Casper, mais je me sentais plus confiant pour le match d’au­jourd’hui. Et j’ai commencé en étant plus agressif. J’allais cher­cher tous les coups. J’ai essayé de contrôler les points. C’était plus comme un combat de savoir qui est le plus agressif au début, et qui commande le plus de points. Je pense qu’au début, je lui mettais beau­coup de pres­sion, surtout sur les points impor­tants où j’ai très bien joué. C’étaient deux matchs diffé­rents, mais je pense qu’au­jourd’hui, mon jeu était beau­coup plus solide pendant tout le match »

A propos de l’auteur Laurent Trupiano Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.