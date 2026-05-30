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Joao Fonseca : « J’aimerais que Roger Federer soit le GOAT, car je suis fan de lui, mais je sais que c’est Novak Djokovic »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur en cinq manches de Novak Djokovic au troi­sième tour de Roland‐Garros, alors qu’il était mené deux sets à zéro, Joao Fonseca se souviendra toute sa vie de ce moment. 

De passage sur le plateau de TNT Sports après sa victoire, le Brésilien de 19 ans a consi­déré le Serbe comme le meilleur joueur de tous les temps, même s’il ne cache pas sa préfé­rence pour Roger Federer (d’ailleurs action­naire de la marque ON, son équipementier). 

« Je suis fan de Roger, mais je sais que Djokovic est le GOAT. J’aimerais bien que ce soit Roger, mais bon… c’est la vie. »

A noter que Joao Fonseca affron­tera l’an­cien double fina­liste du tournoi, Casper Ruud, en session de nuit dimanche soir lors des huitièmes de finale.

Publié le samedi 30 mai 2026 à 15:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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