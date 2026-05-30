Tombeur en cinq manches de Novak Djokovic au troisième tour de Roland‐Garros, alors qu’il était mené deux sets à zéro, Joao Fonseca se souviendra toute sa vie de ce moment.
De passage sur le plateau de TNT Sports après sa victoire, le Brésilien de 19 ans a considéré le Serbe comme le meilleur joueur de tous les temps, même s’il ne cache pas sa préférence pour Roger Federer (d’ailleurs actionnaire de la marque ON, son équipementier).
« Je suis fan de Roger, mais je sais que Djokovic est le GOAT. J’aimerais bien que ce soit Roger, mais bon… c’est la vie. »
João Fonseca says he wishes Roger Federer was the GOAT, but it’s Novak Djokovic— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026
“I’m a Roger fan, but I know Djokovic is the GOAT. I wish it could be Roger, but I mean… it’s life.”
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A noter que Joao Fonseca affrontera l’ancien double finaliste du tournoi, Casper Ruud, en session de nuit dimanche soir lors des huitièmes de finale.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 15:08