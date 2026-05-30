Tombeur en cinq manches de Novak Djokovic au troi­sième tour de Roland‐Garros, alors qu’il était mené deux sets à zéro, Joao Fonseca se souviendra toute sa vie de ce moment.

De passage sur le plateau de TNT Sports après sa victoire, le Brésilien de 19 ans a consi­déré le Serbe comme le meilleur joueur de tous les temps, même s’il ne cache pas sa préfé­rence pour Roger Federer (d’ailleurs action­naire de la marque ON, son équipementier).

« Je suis fan de Roger, mais je sais que Djokovic est le GOAT. J’aimerais bien que ce soit Roger, mais bon… c’est la vie. »

João Fonseca says he wishes Roger Federer was the GOAT, but it’s Novak Djokovic



“I’m a Roger fan, but I know Djokovic is the GOAT. I wish it could be Roger, but I mean… it’s life.”



😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/2iiaWPHzH2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026

A noter que Joao Fonseca affron­tera l’an­cien double fina­liste du tournoi, Casper Ruud, en session de nuit dimanche soir lors des huitièmes de finale.