Qualifié pour la toute première fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, Joao Fonseca peut croire en sa bonne étoile sur cette édition 2026 de Roland‐Garros alors qu’il vient de sortir Novak Djokovic et Casper Ruud.
Opposé à Jakuk Mensik pour une place dans le dernier carré, un match programmé en session de nuit ce mardi, le Brésilien a été interrogé en conférence de presse sur sa puissance impressionnante en coup droit. Un coup qu’il travaille depuis tout petit.
« C’est difficile à dire si c’est naturel ou non. Chacun a sa propre personnalité, ses propres coups, ses propres atouts. Je pense que mon atout, c’est la puissance, le fait d’aller chercher les balles, de jouer de manière agressive. Depuis que je suis jeune, je joue comme ça. Bien sûr, pas avec autant de régularité, mais j’ai toujours cherché à frapper. J’adore faire des coups gagnants. Je pense que ça vient de mes basiques. J’essaie toujours d’être moi‐même sur le court. En étant moi‐même, parfois je deviens fou. Parfois, la balle va dans la clôture. Parfois, je frappe la balle dans des moments importants et je perds. Mais, oui, j’essaie d’avoir confiance en moi et ça me motive. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 17:49