Qualifié pour la toute première fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, Joao Fonseca peut croire en sa bonne étoile sur cette édition 2026 de Roland‐Garros alors qu’il vient de sortir Novak Djokovic et Casper Ruud.

Opposé à Jakuk Mensik pour une place dans le dernier carré, un match programmé en session de nuit ce mardi, le Brésilien a été inter­rogé en confé­rence de presse sur sa puis­sance impres­sion­nante en coup droit. Un coup qu’il travaille depuis tout petit.

« C’est diffi­cile à dire si c’est naturel ou non. Chacun a sa propre person­na­lité, ses propres coups, ses propres atouts. Je pense que mon atout, c’est la puis­sance, le fait d’aller cher­cher les balles, de jouer de manière agres­sive. Depuis que je suis jeune, je joue comme ça. Bien sûr, pas avec autant de régu­la­rité, mais j’ai toujours cherché à frapper. J’adore faire des coups gagnants. Je pense que ça vient de mes basiques. J’essaie toujours d’être moi‐même sur le court. En étant moi‐même, parfois je deviens fou. Parfois, la balle va dans la clôture. Parfois, je frappe la balle dans des moments impor­tants et je perds. Mais, oui, j’essaie d’avoir confiance en moi et ça me motive. »