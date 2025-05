Après sa quali­fi­ca­tion au troi­sième tour de Roland‐Garros, Joao Fonseca a complè­te­ment craqué, en lâchant quelques larmes au micro d’ESPN sur le court.

En confé­rence de presse, le prodige brési­lien est revenu sur cet épisode parti­cu­lier. À en croire le prin­cipal inté­ressé, l’enjeu, et la présence de son clan en tribune, l’ont fait chavirer.

« C’était beau­coup d’émo­tions. Aller au troi­sième tour. Je veux dire, c’était vrai­ment un rêve à cause de ça. Ensuite, j’ai vu ma grand‐mère entrer sur le court. Elle pleu­rait. C’est donc très agréable. Et c’est l’an­ni­ver­saire de ma mère, ce qui rend les choses encore plus spéciales. C’est incroyable d’être au troi­sième tour. Oui, je suis très heureux de la façon dont j’ai joué aujourd’hui ».