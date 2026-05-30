Avec son visage juvé­nile, Fonseca ne fait pas peur. Mais sur un court, il faut vrai­ment être au niveau si on veut contrer son coup droit qui est un must du tour. En confé­rence de presse après ce match de fou, il confiait le bonheur que cela a été d’af­fronter Novak sur le Chatrier.

« C’était match incroyable pour moi, partager le court avec lui était une expé­rience incroyable. À la fin du match, il m’a juste souhaité bonne chance. Il a dit en portu­gais, quelque chose comme « Parabéns », ce qui signifie « féli­ci­ta­tions » en portu­gais. Il m’a souhaité de conti­nuer mon chemin dans ce tournoi. Il m’a souhaité bonne chance, pour moi cela a été un plaisir de partager le court avec lui. On peut toujours rêver, ça ne coûte rien. Mon rêve était d’af­fronter Djokovic et peut‐être même de le battre. Bien sûr, je rêve aussi de remporter un Grand Chelem et d’être numéro un mondial, mais chaque chose en son temps. »

