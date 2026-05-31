Impressionnant vain­queur de Casper Ruud, ce dimanche en huitièmes de finale de Roland‐Garros, deux jours après s’être offert Novak Djokovic en cinq sets, Joao Fonseca a pu compter sur la présence de « Guga », Gustavo Kuerten, aux premières loges en tribunes présidentielles.

Interrogé sur la présence de son illustre compa­triote, triple vain­queur du tournoi, le jeune joueur brési­lien a rendu un magni­fique hommage à son aîné et idole.

« C’est une icône. C’est une icône pour notre sport, pour notre pays. Pour son charisme, pour sa person­na­lité, pour son humi­lité. Il était là lors de ma première parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros. Mon premier match en tant que junior. C’est un plaisir de l’avoir ici. C’est un plaisir de m’im­poser face à un adver­saire très coriace devant lui. Je suis tout simple­ment très heureux. »