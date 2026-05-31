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Joao Fonseca, vain­queur de Casper Ruud devant la légende Gustavo Kuerten : « C’est une icône pour notre sport, pour notre pays. Pour son charisme, pour sa person­na­lité, pour son humilité »

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Thomas S
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Impressionnant vain­queur de Casper Ruud, ce dimanche en huitièmes de finale de Roland‐Garros, deux jours après s’être offert Novak Djokovic en cinq sets, Joao Fonseca a pu compter sur la présence de « Guga », Gustavo Kuerten, aux premières loges en tribunes présidentielles.

Interrogé sur la présence de son illustre compa­triote, triple vain­queur du tournoi, le jeune joueur brési­lien a rendu un magni­fique hommage à son aîné et idole. 

« C’est une icône. C’est une icône pour notre sport, pour notre pays. Pour son charisme, pour sa person­na­lité, pour son humi­lité. Il était là lors de ma première parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros. Mon premier match en tant que junior. C’est un plaisir de l’avoir ici. C’est un plaisir de m’im­poser face à un adver­saire très coriace devant lui. Je suis tout simple­ment très heureux. »

Publié le lundi 1 juin 2026 à 00:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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