Impressionnant vainqueur de Casper Ruud, ce dimanche en huitièmes de finale de Roland‐Garros, deux jours après s’être offert Novak Djokovic en cinq sets, Joao Fonseca a pu compter sur la présence de « Guga », Gustavo Kuerten, aux premières loges en tribunes présidentielles.
Interrogé sur la présence de son illustre compatriote, triple vainqueur du tournoi, le jeune joueur brésilien a rendu un magnifique hommage à son aîné et idole.
« C’est une icône. C’est une icône pour notre sport, pour notre pays. Pour son charisme, pour sa personnalité, pour son humilité. Il était là lors de ma première participation à Roland‐Garros. Mon premier match en tant que junior. C’est un plaisir de l’avoir ici. C’est un plaisir de m’imposer face à un adversaire très coriace devant lui. Je suis tout simplement très heureux. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 00:59