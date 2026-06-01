En confé­rence de presse après sa victoire contre Casper Ruud et sa première quali­fi­ca­tion en quart de finale d’un Grand Chelem, Joao Fonseca a été convié à comparer sa perfor­mance contre le Norvégien à celle face à Novak Djokovic au tour précédent.

Son analyse est précise, Joao est un joueur pour qui la tactique est au centre des préoc­cu­pa­tions.



« Les matchs étaient diffé­rents contre Casper et Djokovic. Contre Djokovic, il y avait plus de mental. C’était diffi­cile au début, les condi­tions étaient diffé­rentes, il faisait beau­coup plus chaud. Contre un joueur que je respecte beau­coup. J’avais beau­coup de respect en début de match. Ce n’est pas que je ne respecte pas Casper, mais je me sentais plus confiant pour le match d’au­jourd’hui. Et j’ai commencé en étant plus agressif. J’allais cher­cher tous les coups. J’ai essayé de contrôler les points. C’était plus comme un combat de savoir qui est le plus agressif au début, et qui commande le plus de points. Je pense qu’au début, je lui mettais beau­coup de pres­sion, surtout sur les points impor­tants où j’ai très bien joué. C’étaient deux matchs diffé­rents, mais je pense qu’au­jourd’hui, mon jeu était beau­coup plus solide pendant tout le match. »