On connait peu Rafael Jodar car il vient tout juste d’ex­ploser. Mais il semble bien que pour avancer il a besoin pour le moment que d’un seul mentor : son père. Un peu comme Rafa au début de sa carrière, l’Espagnol ne compte que sur lui. D’alleurs pour le moment, Rafael n’a pas d’agent, ce qui ne devrait pas durer long­temps. Après ses débuts convain­cants pour son premier Roland Garros, Rafa a adopté la méthode Sinner en confé­rence de presse. Pas un mot plus haut qu’un autre, ça permet de se concen­trer sur l’essentiel.

« Mon père m’a dit la même chose que toujours : prends du plaisir. Ce n’est pas tous les jours qu’on fait ses débuts dans un tournoi du Grand Chelem, surtout à Roland‐Garros. Bien sûr, j’étais nerveux, car c’était ma première fois ici en tant que profes­sionnel, mais j’ai essayé d’aborder la situa­tion calme­ment et de me concen­trer sur mon jeu »