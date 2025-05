Dans des propos relayés par Tennis365, John McEnroe a encensé Jack Draper, tombeur en quatre sets de Gaël Monfils jeudi soir au deuxième tour de Roland‐Garros.

« Je vais vous dire une chose, il a gagné beau­coup de fans ce soir grâce à son jeu, son atti­tude et la façon dont il a géré toute la situa­tion. C’est l’un de ces matchs qui vous rend fier d’être joueur de tennis. Quand on regarde ces deux joueurs se battre avec autant d’achar­ne­ment, on voit un homme de 38 ans qui bouge encore incroya­ble­ment bien, et on voit Jack Draper mûrir et jouer de mieux en mieux sur le terrain. Je serais surpris qu’il ne remporte pas plusieurs tour­nois majeurs. C’est incroyable à quel point il s’amé­liore et quel grand joueur il est devenu. Il sait tout faire. C’est un excellent volleyeur, son service est énorme. Il a enlevé son t‑shirt et j’ai immé­dia­te­ment été jaloux. Ce gars est dans une forme incroyable. Je vous le dis, il a un grand avenir devant lui. »