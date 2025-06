Consultant pour TNT Sports, la légende John McEnroe a partagé une réflexion sur la demi‐finale de Roland‐Garros qui oppo­sera Novak Djokovic à Jannik Sinner, connu pour souf­frir lorsque le match s’approche des cinq heures de jeu.

« Croyez‐le ou non, je pense que si le match va jusqu’au cinquième set, je donne­rais l’avan­tage à Novak, même s’il est plus âgé, car Sinner n’a pas beau­coup joué ces derniers temps. Je pense qu’il y a un petit point d’in­ter­ro­ga­tion sur sa capa­cité à tenir physi­que­ment et menta­le­ment, n’ayant pas disputé beau­coup de matchs ces derniers temps (avec sa suspen­sion, ndlr), ce qui est assez incroyable quand on y pense, quand l’un a 38 ans et l’autre 23. Novak ne sera pas facile à battre, je peux vous le promettre. Il sait qu’il n’a plus beau­coup d’oc­ca­sions, à moins qu’il ne soit Superman. Peut‐être qu’il l’est. Mais Sinner sera plus agressif que Zverev. Il ne se lais­sera pas faire. »