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John McEnroe, avant la finale entre Zverev et Cobolli : « Je ne lui donne pas plus de 30% de chances de victoire »

Par
Baptiste Mulatier
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Qui d’Alexander Zverev ou de Flavio Cobolli décro­chera son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros ce dimanche ?

La pres­sion pèse plus lourd sur les épaules de Zverev. À 29 ans, l’Allemand s’apprête à disputer la quatrième finale majeure de sa carrière, dans une édition marquée par le forfait de Carlos Alcaraz ainsi que par les élimi­na­tions préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Au micro de TNT Sports, John McEnroe a d’ailleurs fait de Zverev le grand favori de cette finale.

« Je ne donne pas plus de 30 % de chances à Cobolli face à Zverev. C’est un joueur au talent excep­tionnel, certes, mais clai­re­ment outsider. Flavio a une chance sur trois de remporter cette finale. Il est l’outsider, mais c’est aussi un grand athlète. Ce dimanche, il sera frais et certai­ne­ment nerveux, mais Zverev le sera tout autant, car c’est une oppor­tu­nité en or pour les deux. Une victoire pour­rait lui ouvrir les portes du succès, le libérer menta­le­ment et lui donner la confiance néces­saire pour enfin battre les meilleurs joueurs qu’il a eu tant de mal à vaincre jusqu’ici. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 08:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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