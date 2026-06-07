Qui d’Alexander Zverev ou de Flavio Cobolli décro­chera son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros ce dimanche ?

La pres­sion pèse plus lourd sur les épaules de Zverev. À 29 ans, l’Allemand s’apprête à disputer la quatrième finale majeure de sa carrière, dans une édition marquée par le forfait de Carlos Alcaraz ainsi que par les élimi­na­tions préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Au micro de TNT Sports, John McEnroe a d’ailleurs fait de Zverev le grand favori de cette finale.

« Je ne donne pas plus de 30 % de chances à Cobolli face à Zverev. C’est un joueur au talent excep­tionnel, certes, mais clai­re­ment outsider. Flavio a une chance sur trois de remporter cette finale. Il est l’outsider, mais c’est aussi un grand athlète. Ce dimanche, il sera frais et certai­ne­ment nerveux, mais Zverev le sera tout autant, car c’est une oppor­tu­nité en or pour les deux. Une victoire pour­rait lui ouvrir les portes du succès, le libérer menta­le­ment et lui donner la confiance néces­saire pour enfin battre les meilleurs joueurs qu’il a eu tant de mal à vaincre jusqu’ici. »