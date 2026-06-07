Qui d’Alexander Zverev ou de Flavio Cobolli décrochera son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros ce dimanche ?
La pression pèse plus lourd sur les épaules de Zverev. À 29 ans, l’Allemand s’apprête à disputer la quatrième finale majeure de sa carrière, dans une édition marquée par le forfait de Carlos Alcaraz ainsi que par les éliminations prématurées de Jannik Sinner et Novak Djokovic.
Au micro de TNT Sports, John McEnroe a d’ailleurs fait de Zverev le grand favori de cette finale.
« Je ne donne pas plus de 30 % de chances à Cobolli face à Zverev. C’est un joueur au talent exceptionnel, certes, mais clairement outsider. Flavio a une chance sur trois de remporter cette finale. Il est l’outsider, mais c’est aussi un grand athlète. Ce dimanche, il sera frais et certainement nerveux, mais Zverev le sera tout autant, car c’est une opportunité en or pour les deux. Une victoire pourrait lui ouvrir les portes du succès, le libérer mentalement et lui donner la confiance nécessaire pour enfin battre les meilleurs joueurs qu’il a eu tant de mal à vaincre jusqu’ici. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 08:16