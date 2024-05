Non tête de série à Roland‐Garros après des mois sans jouer, Rafael Nadal n’a pas été épargné par le tirage au sort en héri­tant d’Alexander Zverev pour son entrée en lice.

Une situa­tion qui n’est pas du goût de John McEnroe qui aurait vive­ment souhaité qu’un statut spécial de tête de série soit accordé au cham­pion espa­gnol, comme Wimbledon le faisait il y a quelques années.

« Cela n’a aucun sens que quel­qu’un qui a gagné 14 fois ne soit pas tête de série. C’est ainsi que le tournoi s’est toujours comporté. Pour moi, c’est fou. C’est le premier tour d’un Grand Chelem, le plus inté­res­sant dont je me souvienne et le plus diffi­cile de l’ère Open pour quel­qu’un comme Nadal. Il doit faire ce qu’il veut. Il aime la compé­ti­tion et s’il perd contre Zverev, cela ne signifie pas que tous ses records à Roland‐Garros seront perdus. Peut‐être que son heure est venue d’être père et que l’heure est venue pour tout le monde. Peut‐être que je me trompe et qu’il sera capable de faire quelque chose de spécial ici. On peut se demander comment son corps va se réta­blir au fil des tours. D’un côté, ce sera une surprise, de l’autre, ce ne le sera pas. Des gens comme lui, Novak Djokovic ou Roger Federer sont des Superman. »