Ce dimanche en Night session, Holger Rune n’a pas tenu le défi physique imposé par Lorenzo Musetti. Exténué dans le quatrième set, il s’est logi­que­ment incliné contre l’un des meilleurs joueurs sur terre battue de la saison (7−5, 3–6, 6–3, 6–2).

Sur les antennes de TNT Sports, John McEnroe n’a pas caché sa décep­tion de voir le Danois quitter la compé­ti­tion. « Big Mac » commence à douter de la capa­cité du lauréat de Paris‐Bercy 2022 à riva­liser avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Holger était le gars que je pensais être le troi­sième du nouveau Big Three, Alcaraz, Sinner, et je pensais que ce serait Rune. Rune a beau­coup de choses à prouver pour essayer de rejoindre les grands garçons. Je me souviens que lors­qu’il a affronté Ruud il y a quelques années, il l’a en quelque sorte repoussé lors­qu’il a perdu. Il se deman­dait comment il pouvait perdre contre ce type. Il lui a donc fallu un certain temps pour commencer à comprendre ce qu’il fallait faire. Mais il est en train de l’ap­prendre. Il a l’air d’être plus stable. Il a retrouvé son ancien entraî­neur. Sa mère semble toujours très impli­quée. Il y a pas mal de familles comme ça, mais ça a l’air d’aller mieux », a commenté le septuple cham­pion en Grand Chelem, dans des propos rapportés par Tennis 365.