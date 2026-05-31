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John McEnroe : « Je suis encore surpris par cette demande de Novak Djokovic au tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que Novak Djokovic aurait demandé aux orga­ni­sa­teurs de Roland‐Garros de programmer son troi­sième tour contre Joao Fonseca en journée, ce choix continue d’interroger. Consultant pour TNT Sports, John McEnroe s’est ainsi montré perplexe face à la déci­sion du Serbe de 39 ans.

« Je suis encore surpris par cette demande de Novak. Il a dit qu’il n’avait pas bien dormi après son match du premier tour. Je suis toujours surpris qu’il prenne le risque de jouer sous cette chaleur. Je sais qu’il est en meilleure forme et qu’il la supporte mieux que Sinner, mais c’est un risque. »

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem avait notam­ment été pris de vomis­se­ments au début du cinquième set.

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 12:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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