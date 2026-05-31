Alors que Novak Djokovic aurait demandé aux orga­ni­sa­teurs de Roland‐Garros de programmer son troi­sième tour contre Joao Fonseca en journée, ce choix continue d’interroger. Consultant pour TNT Sports, John McEnroe s’est ainsi montré perplexe face à la déci­sion du Serbe de 39 ans.

« Je suis encore surpris par cette demande de Novak. Il a dit qu’il n’avait pas bien dormi après son match du premier tour. Je suis toujours surpris qu’il prenne le risque de jouer sous cette chaleur. Je sais qu’il est en meilleure forme et qu’il la supporte mieux que Sinner, mais c’est un risque. »

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem avait notam­ment été pris de vomis­se­ments au début du cinquième set.