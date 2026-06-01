Consultant pour TNT Sports durant toute la quin­zaine de Roland‐Garros, John McEnroe a été invité à s’ex­primer sur le nouveau favori du tournoi suite aux élimi­na­tions de Jannik Sinner et Novak Djokovic, et à l’ab­sence de Carlos Alcaraz.

Et l’an­cien cham­pion améri­cain n’a pas hésité à mettre en garde l’Allemand contre une éven­tuelle contre‐performance.

« Je pense que la ques­tion prin­ci­pale est de savoir comment il va gérer cette pres­sion soudaine. Vous savez, avant tout, c’était le meilleur joueur à n’avoir jamais remporté de tournoi du Grand Chelem. Ça lui trot­tait dans la tête, ça le tracas­sait. Mais main­te­nant, il n’a plus à affronter Djokovic, Sinner et Alcaraz. Donc s’il ne gagne pas cette fois‐ci, je ne sais pas s’il le fera un jour. La pres­sion est donc plus forte. Il menait d’un break dans le troi­sième set [contre Quentin Halys au troi­sième tour], et il aurait peut‐être dû gagner ce match en trois sets. Mais quoi qu’il en soit, je pense qu’il est assez jeune pour rebondir. Il a déjà vécu ça, donc je ne pense pas que ça va l’affecter. »