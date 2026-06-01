Consultant pour TNT Sports durant toute la quinzaine de Roland‐Garros, John McEnroe a été invité à s’exprimer sur le nouveau favori du tournoi suite aux éliminations de Jannik Sinner et Novak Djokovic, et à l’absence de Carlos Alcaraz.
Et l’ancien champion américain n’a pas hésité à mettre en garde l’Allemand contre une éventuelle contre‐performance.
« Je pense que la question principale est de savoir comment il va gérer cette pression soudaine. Vous savez, avant tout, c’était le meilleur joueur à n’avoir jamais remporté de tournoi du Grand Chelem. Ça lui trottait dans la tête, ça le tracassait. Mais maintenant, il n’a plus à affronter Djokovic, Sinner et Alcaraz. Donc s’il ne gagne pas cette fois‐ci, je ne sais pas s’il le fera un jour. La pression est donc plus forte. Il menait d’un break dans le troisième set [contre Quentin Halys au troisième tour], et il aurait peut‐être dû gagner ce match en trois sets. Mais quoi qu’il en soit, je pense qu’il est assez jeune pour rebondir. Il a déjà vécu ça, donc je ne pense pas que ça va l’affecter. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 14:04