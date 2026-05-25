Si la vague de protestation d’une partie des meilleurs joueurs des circuits ATP et WTA contre les tournois du Grand Chelem a reçu un accueil assez mitigé en France, comme on a pu le voir par exemple avec les réactions d’Arnaud Clément et Guy Forget, ce n’est pas du tout le cas des autres pays, comme nos amis anglo‐saxons.
Interrogé à ce sujet par TNT Sports, John McEnroe s’est montré très ferme sur ce sujet en remettant sur la table l’idée d’un boycott clair et ferme afin de tordre le bras aux organisateurs.
« J’en parle depuis les années 1970. À l’époque, les meilleurs joueurs étaient critiqués parce qu’ils réclamaient une part plus équitable des recettes. Aujourd’hui, les revenus du sport ont explosé, mais les joueurs de tennis ne touchent toujours qu’un pourcentage infime par rapport aux autres sports. C’est une blague que les joueurs ne touchent qu’environ 14 à 15 % des recettes des tournois du Grand Chelem – répartis entre les hommes et les femmes. C’est injuste. Les joueurs devraient être des partenaires des tournois majeurs. Honnêtement, la seule façon d’imposer un véritable changement serait de boycotter un ou deux tournois du Grand Chelem. Sinon, ils se contenteront d’augmenter ce pourcentage de 1 à 2 % et appelleront ça un progrès. Les meilleurs joueurs comme ceux moins bien classés méritent mieux. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 15:41