A deux jours désor­mais du début de Roland‐Garros (28 mai au 11 juin), John McEnroe a parlé sur Eurosport des progrès de la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka au service en prenant au passage l’exemple de Daniil Medvedev.

« C’était un énorme problème pour elle. Et le fait qu’elle ait réussi à le surmonter montre à quel point elle est forte menta­le­ment. En ce qui concerne la tech­nique propre­ment dite, je ne pense pas qu’il y ait beau­coup de diffé­rences. Je pense qu’à certains moments, elle joue peut‐être un peu plus en sécu­rité, à juste titre quand elle est plus tendue. Et d’autres fois, elle essaie de frapper plus fort sur son deuxième service, tout le contraire, pour essayer d’y aller. Il semble donc qu’elle ait trouvé un juste milieu. Je pense que le service est le coup le plus impor­tant au tennis. Peu importe qui vous êtes, je pense que les gens s’in­té­ressent à la qualité de votre service. Regardez Daniil Medvedev, tout d’un coup il a réalisé : ‘oh, c’est aussi impor­tant d’avoir un gros service sur terre battue’. »