Jannik Sinner a bien du mal à convaincre concernant ses explications après sa défaite retentissante au deuxième tour de Roland‐Garros.
Alors que l’Italien a affirmé en conférence de presse d’après match que sa grosse défaillance ne résultait pas de la chaleur, son gros point faible, John McEnroe, consultant pour TNT Sports, a raillé le numéro 1 mondial en le comparant à Pinocchio et en estimant qu’il n’avait pas dit toute la vérité.
« J’aurais balancé le quatrième set ; je pense que beaucoup de gens seraient d’accord pour dire qu’il fallait essayer de ménager ses forces, sachant qu’il ne resterait plus qu’un set à disputer. Il m’a semblé qu’il en avait un peu trop fait… il a mis beaucoup d’énergie dans ce quatrième set et je pense que cela lui a coûté cher au final. Il a eu quelques occasions au début du cinquième set, mais à ce moment‐là, la victoire de Cerundolo semblait inévitable. Il a prétendu que ce n’était pas la chaleur, mais son nez s’allongeait pendant qu’il parlait, on aurait dit un peu Pinocchio. Dommage, c’est clair que ce gars visait un exploit historique, il aurait pu devenir le deuxième plus jeune joueur de tous les temps à remporter le Grand Chelem en carrière après Carlos à 22 ans, mais quoi qu’il en soit, ça vient de relancer complètement le tournoi ! »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 16:04