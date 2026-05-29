Jannik Sinner a bien du mal à convaincre concer­nant ses expli­ca­tions après sa défaite reten­tis­sante au deuxième tour de Roland‐Garros.

Alors que l’Italien a affirmé en confé­rence de presse d’après match que sa grosse défaillance ne résul­tait pas de la chaleur, son gros point faible, John McEnroe, consul­tant pour TNT Sports, a raillé le numéro 1 mondial en le compa­rant à Pinocchio et en esti­mant qu’il n’avait pas dit toute la vérité.

« J’aurais balancé le quatrième set ; je pense que beau­coup de gens seraient d’accord pour dire qu’il fallait essayer de ménager ses forces, sachant qu’il ne reste­rait plus qu’un set à disputer. Il m’a semblé qu’il en avait un peu trop fait… il a mis beau­coup d’énergie dans ce quatrième set et je pense que cela lui a coûté cher au final. Il a eu quelques occa­sions au début du cinquième set, mais à ce moment‐là, la victoire de Cerundolo semblait inévi­table. Il a prétendu que ce n’était pas la chaleur, mais son nez s’allongeait pendant qu’il parlait, on aurait dit un peu Pinocchio. Dommage, c’est clair que ce gars visait un exploit histo­rique, il aurait pu devenir le deuxième plus jeune joueur de tous les temps à remporter le Grand Chelem en carrière après Carlos à 22 ans, mais quoi qu’il en soit, ça vient de relancer complè­te­ment le tournoi ! »