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John McEnroe sans pitié avec Jannik Sinner : « Il a prétendu que sa défaite n’était pas à cause de la chaleur, mais son nez s’allongeait pendant qu’il parlait, on aurait dit un peu Pinocchio »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner a bien du mal à convaincre concer­nant ses expli­ca­tions après sa défaite reten­tis­sante au deuxième tour de Roland‐Garros.

Alors que l’Italien a affirmé en confé­rence de presse d’après match que sa grosse défaillance ne résul­tait pas de la chaleur, son gros point faible, John McEnroe, consul­tant pour TNT Sports, a raillé le numéro 1 mondial en le compa­rant à Pinocchio et en esti­mant qu’il n’avait pas dit toute la vérité. 

« J’aurais balancé le quatrième set ; je pense que beau­coup de gens seraient d’accord pour dire qu’il fallait essayer de ménager ses forces, sachant qu’il ne reste­rait plus qu’un set à disputer. Il m’a semblé qu’il en avait un peu trop fait… il a mis beau­coup d’énergie dans ce quatrième set et je pense que cela lui a coûté cher au final. Il a eu quelques occa­sions au début du cinquième set, mais à ce moment‐là, la victoire de Cerundolo semblait inévi­table. Il a prétendu que ce n’était pas la chaleur, mais son nez s’allongeait pendant qu’il parlait, on aurait dit un peu Pinocchio. Dommage, c’est clair que ce gars visait un exploit histo­rique, il aurait pu devenir le deuxième plus jeune joueur de tous les temps à remporter le Grand Chelem en carrière après Carlos à 22 ans, mais quoi qu’il en soit, ça vient de relancer complè­te­ment le tournoi ! »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 16:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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