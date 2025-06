Sur les antennes de TNT Sports, John McEnroe n’a pas hésité à encenser Carlos Alcaraz, après sa victoire en demi‐finale contre Lorenzo Musetti. L’ancien numéro un mondial n’a pas eu peur des mots. Il estime que le quadruple cham­pion en Grand Chelem est simple­ment le joueur le plus complet de l’his­toire. Un verdict pour le moins très osé, de la part de « Big Mac ».

« De tous les joueurs que j’ai regardés, y compris Novak, Roger et Rafa, qui sont les plus grands, et Rod Laver, mon idole, il est diffi­cile de placer quel­qu’un au‐dessus de lui, mais ce sont les trois plus grands joueurs qui aient jamais vécu. Sampras serait le suivant après Laver. Je n’ai jamais vu un joueur aussi complet, capable de tout faire à son âge avec un sourire sur le visage la plupart du temps. C’est vrai­ment remar­quable qu’il puisse faire, il a telle­ment d’op­tions que je pense que parfois il voit, c’est là qu’il a des problèmes. Mon frère l’a bien dit. Il peut frapper pour se sortir des ennuis, mais il peut aussi se mettre dans le pétrin. C’est un peu ce qui s’est passé au début du match, mais il a réussi à redresser la barre dans le jeu décisif. Il a joué un excellent jeu décisif, puis son niveau d’énergie a augmenté et nous avons dit qu’il avait clai­re­ment baissé. Je ne sais pas si c’est à cause de la bles­sure [de Musetti]. Il pourra peut‐être l’ex­pli­quer, mais quoi qu’il en soit, il a tout d’un coup écrasé ses adver­saires. Il avait l’air d’un gars qui sera très diffi­cile à battre ».