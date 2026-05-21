Propulsé immense favori de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros en l’ab­sence de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner n’aura pas à affronter Novak Djokovic avant la finale, suite au tirage au sort effectué ce jeudi.

Reste désor­mais à savoir dans quel état de forme sera l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem qui n’a disputé qu’un seul petit match offi­ciel sur terre battue en guise de préparation.

Mais pour John McEnroe, dans des propos relayés par Forbes, le forfait du double tenant du titre pour­rait lui permettre d’avancer plus libre­ment dans le tableau.

« Il faut bien recon­naître que, alors qu’il semblait de plus en plus impro­bable qu’il remporte un autre tournoi du Grand Chelem, la voie s’est mani­fes­te­ment ouverte davan­tage pour [Djokovic] ainsi que pour [Alexander] Zverev, par exemple, et d’autres joueurs qui ont connu des diffi­cultés. On peut dire que la compé­ti­tion est large­ment ouverte, mis à part le favori évident qu’est Sinner », a ajouté McEnroe. « Mais pour moi, au final, c’est Sinner contre le reste du peloton, et je parie­rais sur Sinner dès main­te­nant. Cela ouvre toute­fois la porte à toute une série d’autres joueurs qui pour­raient réaliser des parcours qu’ils n’auraient jamais pu espérer auparavant. »