Propulsé immense favori de l’édition 2026 de Roland‐Garros en l’absence de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner n’aura pas à affronter Novak Djokovic avant la finale, suite au tirage au sort effectué ce jeudi.
Reste désormais à savoir dans quel état de forme sera l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem qui n’a disputé qu’un seul petit match officiel sur terre battue en guise de préparation.
Mais pour John McEnroe, dans des propos relayés par Forbes, le forfait du double tenant du titre pourrait lui permettre d’avancer plus librement dans le tableau.
« Il faut bien reconnaître que, alors qu’il semblait de plus en plus improbable qu’il remporte un autre tournoi du Grand Chelem, la voie s’est manifestement ouverte davantage pour [Djokovic] ainsi que pour [Alexander] Zverev, par exemple, et d’autres joueurs qui ont connu des difficultés. On peut dire que la compétition est largement ouverte, mis à part le favori évident qu’est Sinner », a ajouté McEnroe. « Mais pour moi, au final, c’est Sinner contre le reste du peloton, et je parierais sur Sinner dès maintenant. Cela ouvre toutefois la porte à toute une série d’autres joueurs qui pourraient réaliser des parcours qu’ils n’auraient jamais pu espérer auparavant. »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 16:44