Tombeur du Français Valentin Royer (6−3, 6–2, 6–7[7], 6–3), Novak Djokovic s’est qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros, où il affron­tera le Brésilien Joao Fonseca (30e mondial).

John McEnroe, consul­tant pour TNT Sports, est encore et toujours impres­sionné par le Serbe, qui vient de fêter ses 39 ans.

« Je pense que son niveau est assez élevé. Il aurait dû gagner au troi­sième set et il a en quelque sorte gâché cette occa­sion, mais il s’est ressaisi. Expliquez‐moi comment ce type y arrive alors qu’il ne joue pas du tout entre les tour­nois du Grand Chelem ? Il arrive sur le court et c’est comme s’il n’avait pas perdu le rythme. Je sais qu’il ne se soucie plus beau­coup des autres tour­nois, mais on a l’impression qu’il faut en disputer certains pour trouver du rythme ; or, pour lui, ce n’est pas une obli­ga­tion… Il défie le temps. »