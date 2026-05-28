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John McEnroe sur Novak Djokovic : « J’aimerais qu’on me donne une explication »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur du Français Valentin Royer (6−3, 6–2, 6–7[7], 6–3), Novak Djokovic s’est qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros, où il affron­tera le Brésilien Joao Fonseca (30e mondial). 

John McEnroe, consul­tant pour TNT Sports, est encore et toujours impres­sionné par le Serbe, qui vient de fêter ses 39 ans. 

« Je pense que son niveau est assez élevé. Il aurait dû gagner au troi­sième set et il a en quelque sorte gâché cette occa­sion, mais il s’est ressaisi. Expliquez‐moi comment ce type y arrive alors qu’il ne joue pas du tout entre les tour­nois du Grand Chelem ? Il arrive sur le court et c’est comme s’il n’avait pas perdu le rythme. Je sais qu’il ne se soucie plus beau­coup des autres tour­nois, mais on a l’impression qu’il faut en disputer certains pour trouver du rythme ; or, pour lui, ce n’est pas une obli­ga­tion… Il défie le temps. »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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