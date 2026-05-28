Tombeur du Français Valentin Royer (6−3, 6–2, 6–7[7], 6–3), Novak Djokovic s’est qualifié pour le troisième tour de Roland‐Garros, où il affrontera le Brésilien Joao Fonseca (30e mondial).
John McEnroe, consultant pour TNT Sports, est encore et toujours impressionné par le Serbe, qui vient de fêter ses 39 ans.
« Je pense que son niveau est assez élevé. Il aurait dû gagner au troisième set et il a en quelque sorte gâché cette occasion, mais il s’est ressaisi. Expliquez‐moi comment ce type y arrive alors qu’il ne joue pas du tout entre les tournois du Grand Chelem ? Il arrive sur le court et c’est comme s’il n’avait pas perdu le rythme. Je sais qu’il ne se soucie plus beaucoup des autres tournois, mais on a l’impression qu’il faut en disputer certains pour trouver du rythme ; or, pour lui, ce n’est pas une obligation… Il défie le temps. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 11:54