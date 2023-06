Dans une formi­dable chro­nique, le joueur austra­lien fait quelques révé­la­tions sur la géné­ro­sité de Novak Djokovic. Les faits que relatent John confirme que Nole préfère agir en coulisses, cela rend ses actions encore plus nobles.

Comme l’ex­plique John, le Serbe a endossé un costume qui n’est pas le sien.

« Novak divi­sera toujours l’opi­nion. Il a certai­ne­ment des convic­tions fortes et des prin­cipes inébran­lables qui peuvent ne pas être acceptés. Pour certains, il sera toujours quel­qu’un dont on espère qu’il ne réus­sira pas. Mais je crois qu’avec le temps, de plus en plus de gens se rendront compte de ce que ses collègues savent déjà : Novak est un héros déguisé en méchant. Et c’est exac­te­ment ce dont notre sport avait besoin »