Le directeur de la rédaction du site de référence de tennis en Espagne Punto de Break est inquiet d’autant que les propose de Jannik Sinner ne sont pas très rassurants.
Los dos números 1 de cada circuito, Sabalenka y Sinner, no se han cortado a la hora de decir lo que sienten.— José Morón (@jmgmoron) May 7, 2026
Son las voces más importantes de este deporte y muestran su enfado y su decepción con lo ocurrido.
Como los Grand Slams (los 4) no se sienten con los tenistas y aclaren… https://t.co/ycr7BvwO9V
« Les deux numéros 1 de chaque circuit, Sabalenka et Sinner, n’ont pas mâché leurs mots pour exprimer ce qu’ils ressentent. Ce sont les voix les plus importantes de ce sport et ils montrent leur colère et leur déception face à ce qui s’est passé. Comme les Grands Chelems (les 4) ne se sentent pas concernés par les joueurs de tennis et n’éclaircissent pas cette mauvaise ambiance qui a été créée en ce moment même, il pourrait y avoir une possible grève lors d’un Slam et ce serait le chaos total » explique Jose.
On sait que ce type de mouvement peut très vite prendre de l’ampleur surtout si certaines réponses ne sont pas clairement énoncées.
Le silence n’est pas vraiment une solution et c’est vrai que pour le moment la direction de Roland Garros n’a pas réagi. De ce fait, pour José, tout est possible et sa théorie se tient.
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 17:55