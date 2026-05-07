Le direc­teur de la rédac­tion du site de réfé­rence de tennis en Espagne Punto de Break est inquiet d’au­tant que les propose de Jannik Sinner ne sont pas très rassurants.

Los dos números 1 de cada circuito, Sabalenka y Sinner, no se han cortado a la hora de decir lo que sienten.



Son las voces más impor­tantes de este deporte y mues­tran su enfado y su decep­ción con lo ocur­rido.



Como los Grand Slams (los 4) no se sienten con los tenistas y aclaren… https://t.co/ycr7BvwO9V — José Morón (@jmgmoron) May 7, 2026

« Les deux numéros 1 de chaque circuit, Sabalenka et Sinner, n’ont pas mâché leurs mots pour exprimer ce qu’ils ressentent. Ce sont les voix les plus impor­tantes de ce sport et ils montrent leur colère et leur décep­tion face à ce qui s’est passé. Comme les Grands Chelems (les 4) ne se sentent pas concernés par les joueurs de tennis et n’éclair­cissent pas cette mauvaise ambiance qui a été créée en ce moment même, il pour­rait y avoir une possible grève lors d’un Slam et ce serait le chaos total » explique Jose.

On sait que ce type de mouve­ment peut très vite prendre de l’am­pleur surtout si certaines réponses ne sont pas clai­re­ment énoncées.

Le silence n’est pas vrai­ment une solu­tion et c’est vrai que pour le moment la direc­tion de Roland Garros n’a pas réagi. De ce fait, pour José, tout est possible et sa théorie se tient.