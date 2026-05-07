Accueil Roland Garros

Jose Moron : « Comme les 4 tour­nois du Grands Chelems ne se sentent pas concernés par les joueurs de tennis et n’éclair­cissent pas cette mauvaise ambiance qui a été créée, il pour­rait y avoir une possible grève lors d’un Grand Chelem et ce serait le chaos total »

Par
Jean Muller
-
191

Le direc­teur de la rédac­tion du site de réfé­rence de tennis en Espagne Punto de Break est inquiet d’au­tant que les propose de Jannik Sinner ne sont pas très rassurants. 

« Les deux numéros 1 de chaque circuit, Sabalenka et Sinner, n’ont pas mâché leurs mots pour exprimer ce qu’ils ressentent. Ce sont les voix les plus impor­tantes de ce sport et ils montrent leur colère et leur décep­tion face à ce qui s’est passé. Comme les Grands Chelems (les 4) ne se sentent pas concernés par les joueurs de tennis et n’éclair­cissent pas cette mauvaise ambiance qui a été créée en ce moment même, il pour­rait y avoir une possible grève lors d’un Slam et ce serait le chaos total » explique Jose.

On sait que ce type de mouve­ment peut très vite prendre de l’am­pleur surtout si certaines réponses ne sont pas clai­re­ment énoncées. 

Le silence n’est pas vrai­ment une solu­tion et c’est vrai que pour le moment la direc­tion de Roland Garros n’a pas réagi. De ce fait, pour José, tout est possible et sa théorie se tient. 

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥