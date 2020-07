Dans le talk show du site internet Tennis Majors, Marion Bartoli a évoqué l’idée de pouvoir jouer l’US Open ou Roland-Garros en deux sets gagnants.

Si l’idée n’a jamais vraiment été d’actualité, les explications de l’ex-joueuse tricolore sont pas dénuées de sens : « Je sais que pour Roland Garros, ils ne l’utiliseront pas. Et je pense que c’est logique. Vous ne voulez pas avoir une tête de série perdant 7-6, 7-6 contre un gros serveur. Car c’est aussi vos têtes de série qui permettent de vendre des billets et qui attirent les fans ».

Pour l’US Open, la théorie de la Française est plus liée à l’actualité : « Si vous êtes l’organisateur de l’US Open, que Novak Djokovic est présent alors que Rafael Nadal est forfait, votre tournoi est délesté de Roger et Rafa. Vous n’allez donc pas prendre le risque de perdre le numéro 1 mondial dans un match en deux manches où il peut tomber plus facilement notamment face à un gros serveur »