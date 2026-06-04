Zverev – Mensik et Cobolli – Arnaldi : personne n’aurait pu prédire ni même imaginer ce dernier carré à Roland‐Garros.

Lors d’une inter­view accordée au Corriere della Serra, au cours de laquelle il gran­de­ment ouvert la porte à une colla­bo­ra­tion avec Jannik Sinner, le lauréat de l’édi­tion 2003 du Grand Chelem pari­sien et ex‐coach de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a donné son avis sur cette quin­zaine impro­bable Porte d’Auteuil.

« Il se passe des choses étranges. Alcaraz, qui aurait été le favori sur terre battue, n’est pas là, et Sinner a perdu d’emblée. Pour tous les autres, cela a été un réveil : ils ont ouvert les yeux et pensé que c’était l’occasion de leur vie. Je vois Zverev mieux armé ; quoi qu’il en soit, nous aurons un nouveau vain­queur de Grand Chelem après les neuf derniers tour­nois dominés par Carlos ou Jannik. À long terme, c’est un chan­ge­ment inté­res­sant : pendant au moins deux ans, ces deux‐là conser­ve­ront leur supé­rio­rité, mais Paris 2026 marque un tour­nant pour les pour­sui­vants, qui ont compris que Sinner n’est pas imbat­table. Ce sera moti­vant pour tout le monde : ceux qui mènent et ceux qui les talonnent. »