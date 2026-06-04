Zverev – Mensik et Cobolli – Arnaldi : personne n’aurait pu prédire ni même imaginer ce dernier carré à Roland‐Garros.
Lors d’une interview accordée au Corriere della Serra, au cours de laquelle il grandement ouvert la porte à une collaboration avec Jannik Sinner, le lauréat de l’édition 2003 du Grand Chelem parisien et ex‐coach de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a donné son avis sur cette quinzaine improbable Porte d’Auteuil.
« Il se passe des choses étranges. Alcaraz, qui aurait été le favori sur terre battue, n’est pas là, et Sinner a perdu d’emblée. Pour tous les autres, cela a été un réveil : ils ont ouvert les yeux et pensé que c’était l’occasion de leur vie. Je vois Zverev mieux armé ; quoi qu’il en soit, nous aurons un nouveau vainqueur de Grand Chelem après les neuf derniers tournois dominés par Carlos ou Jannik. À long terme, c’est un changement intéressant : pendant au moins deux ans, ces deux‐là conserveront leur supériorité, mais Paris 2026 marque un tournant pour les poursuivants, qui ont compris que Sinner n’est pas imbattable. Ce sera motivant pour tout le monde : ceux qui mènent et ceux qui les talonnent. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 12:49