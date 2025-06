Dans des propos relayés par Mundo Deportivo, l’en­traî­neur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a raconté avec fierté le moment où tout a basculé en finale de Roland‐Garros dimanche face à Jannik Sinner.

« À 0–40, quand il avait trois balles de match de match à sauver (à 5–4 pour Sinner dans le quatrième set, ndlr), il m’a regardé et a agité sa raquette, comme pour dire : ‘Je suis là, allons‑y’. Une fois de plus, avec Carlos, tout est possible, et il l’a encore prouvé. Le plus beau, c’est qu’il s’est convaincu qu’il devait aller cher­cher le match après s’être retrouvé avec deux breaks à zéro et trois balles de match. Il a créé une connexion profonde avec le public, qui l’a beau­coup aidé. »