Lors d’une inter­view accordée au journal AS à Roland‐Garros, l’en­traî­neur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero (vain­queur du tournoi en 2003), a évoqué la riva­lité entre son joueur et Jannik Sinner, qui s’af­fron­te­ront ce dimanche pour la première fois en finale d’un Grand Chelem.

« Les deux se nour­rissent mutuel­le­ment, surtout lors­qu’ils s’af­frontent. On l’a vu à Rome, où Carlos a élevé son niveau par rapport au reste de la semaine. Ils doivent tous les deux le faire, et tous les joueurs le remarquent. Depuis deux ans, nous savions que si Sinner conti­nuait ainsi, il serait numéro un, et il reste très constant. Il est d’une constance stra­to­sphé­rique. Carlos le voit, il se motive et essaie de monter aussi. »