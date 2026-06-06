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Juan Carlos Ferrero est nostal­gique : « Avec Alcaraz, on avait toujours le senti­ment d’écrire l’his­toire du tennis »

Par
Laurent Trupiano
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Dans un entre­tien accordé au Corriera della Sera, l’an­cien coach parle de sa nouvelle vie et se souvient aussi des moments qu’il a pu vivre quand il coachait Carlos Alcaraz.

« Ce qui me manque le plus, c’est son atti­tude sur le court : agres­sive, mais toujours avec le sourire. Je l’ai vu grandir depuis l’âge de 15 ans, atteindre des sommets que je n’au­rais jamais crus possibles. Avec Alcaraz, on avait toujours le senti­ment d’écrire l’his­toire du tennis. Parler de ma rela­tion avec lui fait ressurgir des souve­nirs, et il est normal d’être un peu triste. Mais ça va ; je partage mon temps entre l’Académie et chez moi. J’ai tout donné à Carlos, et en parler n’est jamais facile. Je ne parle plus beau­coup à Alcaraz. Je lui ai écrit lors­qu’il a gagné en Australie et à Doha, et je lui ai parlé lors­qu’il était blessé, mais c’est tout. Nous avions tous les deux besoin de prendre du recul pour repartir à zéro »

Publié le samedi 6 juin 2026 à 11:51

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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