Dans un entre­tien accordé au Corriera della Sera, l’an­cien coach parle de sa nouvelle vie et se souvient aussi des moments qu’il a pu vivre quand il coachait Carlos Alcaraz.

« Ce qui me manque le plus, c’est son atti­tude sur le court : agres­sive, mais toujours avec le sourire. Je l’ai vu grandir depuis l’âge de 15 ans, atteindre des sommets que je n’au­rais jamais crus possibles. Avec Alcaraz, on avait toujours le senti­ment d’écrire l’his­toire du tennis. Parler de ma rela­tion avec lui fait ressurgir des souve­nirs, et il est normal d’être un peu triste. Mais ça va ; je partage mon temps entre l’Académie et chez moi. J’ai tout donné à Carlos, et en parler n’est jamais facile. Je ne parle plus beau­coup à Alcaraz. Je lui ai écrit lors­qu’il a gagné en Australie et à Doha, et je lui ai parlé lors­qu’il était blessé, mais c’est tout. Nous avions tous les deux besoin de prendre du recul pour repartir à zéro »