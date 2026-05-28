C’est un coup de tonnerre sur la planète tennis.

Programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), Jannik Sinner menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’ef­fon­drer physi­que­ment, et de fina­le­ment s’in­cliner 3–6, 2–6, 7–5, 6–1, 6–1.

Lors de l’in­ter­view sur le court après son impro­bable victoire, Cerundolo s’est exprimé avec retenue et classe.

JM Cerundolo : Of course it’s tough for him. He was leading the match, I couldn’t win more than 3 games by set, so I think I was a little bit lucky. I feel sorry for him because he deserves to win a lot of majors and was deser­ving to win in this match. — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) May 28, 2026

« Bien sûr que c’est dur pour lui. Il menait le match, je n’ar­ri­vais pas à remporter plus de trois jeux par set, donc je pense que j’ai eu un peu de chance. Je suis désolé pour lui, car il mérite de remporter de nombreux tour­nois du Grand Chelem et méri­tait de l’emporter dans ce match. »