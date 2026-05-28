C’est un coup de tonnerre sur la planète tennis.
Programmé en première rotation sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), Jannik Sinner menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’effondrer physiquement, et de finalement s’incliner 3–6, 2–6, 7–5, 6–1, 6–1.
Lors de l’interview sur le court après son improbable victoire, Cerundolo s’est exprimé avec retenue et classe.
JM Cerundolo : Of course it’s tough for him. He was leading the match, I couldn’t win more than 3 games by set, so I think I was a little bit lucky. I feel sorry for him because he deserves to win a lot of majors and was deserving to win in this match.— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) May 28, 2026
« Bien sûr que c’est dur pour lui. Il menait le match, je n’arrivais pas à remporter plus de trois jeux par set, donc je pense que j’ai eu un peu de chance. Je suis désolé pour lui, car il mérite de remporter de nombreux tournois du Grand Chelem et méritait de l’emporter dans ce match. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 16:11