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Juan Manuel Cerundolo, après son incroyable victoire contre Jannik Sinner : « Je pense que j’ai eu un peu de chance. Je suis désolé pour lui »

Par
Baptiste Mulatier
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C’est un coup de tonnerre sur la planète tennis. 

Programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), Jannik Sinner menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’ef­fon­drer physi­que­ment, et de fina­le­ment s’in­cliner 3–6, 2–6, 7–5, 6–1, 6–1.

Lors de l’in­ter­view sur le court après son impro­bable victoire, Cerundolo s’est exprimé avec retenue et classe. 

« Bien sûr que c’est dur pour lui. Il menait le match, je n’ar­ri­vais pas à remporter plus de trois jeux par set, donc je pense que j’ai eu un peu de chance. Je suis désolé pour lui, car il mérite de remporter de nombreux tour­nois du Grand Chelem et méri­tait de l’emporter dans ce match. »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 16:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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