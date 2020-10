Dans une interview accordée à AS, Juan Monaco a avoué qu’il ne voyait pas Diego Schwartzman arriver aussi haut. Il a également souligné sa détermination et son sérieux.

« Ce que fait Schwartzman est inattendu. Son tournoi est totalement formidable. Il y a trois ou quatre ans s’il avait pensé à cette possibilité ça aurait été une utopie. Il a acquis une grande expérience basée sur le travail et la discipline. Son style de jeu montre qu’à chaque semaine, Diego se sent mieux et plus confiant. Diego est au meilleur moment de sa carrière avant une belle opportunité comme celle de vendredi », a déclaré l’ancien joueur argentin.