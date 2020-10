A l’approche de la demi-finale, Juan Monaco ne pense vraiment pas que Rafael Nadal puisse chuter à nouveau face à Diego Schwartzman. Pour lui, Rome était un tout autre contexte…

« On s’est habitué à ce que Nadal gagne. Donc quand il perd un match comme à Rome après 6 ou 7 mois sans compétition, nous ne le comprenons pas. Cela devrait être quelque chose de plus normal. Les circonstances étaient différentes. Maintenant, Rafa a déjà concouru avec un très bon niveau, et aussi dans un endroit où il est comme chez lui parce que Paris est son territoire. Rafa est le propriétaire de Roland Garros. Tout cela aide Rafa à se sentir mieux et à jouer à son meilleur niveau », a jugé l’ancien joueur argentin dans une interview accordée à AS.