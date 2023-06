Carlos Alcaraz a connu hier un épisode doulou­reux de sa jeune carrière. Alors parfai­te­ment lancé dans le match, le numéro un mondial à été pris de crampes au tout début du troi­sième set ( 1 set partout), ce qui lui a proba­ble­ment couté la victoire.

Son physio­thé­ra­peute Juanjo Moreno est revenu sur cette episode auprès de nos confrères espa­gnols de COPE.

« Nous sommes foutus. Une défaite fait toujours mal, c’est diffi­cile à accepter, mais nous disons toujours que ce n’est pas une défaite, mais un appren­tis­sage. Après le match, j’ai soigné Carlos et son corps va bien, ses muscles sont en ordre… mais à ce moment‐là, il y avait beau­coup de tension, et cela s’est traduit par un moment de détente lorsque la rampe est arrivée. Cela arrive à de nombreux athlètes dans la salle de presse, par exemple. Carlos a toujours très bien géré cela, pendant l’échauf­fe­ment nous nous amusions, nous passions un bon moment… mais lorsque vous vous appro­chez du match, les nerfs et la tension appa­raissent, et à cette occa­sion, la tension mentale était peut‐être plus visible qu’à d’autres moments » a expliqué le proche de « Carlito ».