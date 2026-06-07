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Julien Benneteau : « Je suis sûr que Cobolli n’a rien pu avaler ce matin au réveil ! La pres­sion n’est pas unique­ment du côté de Zverev »

Par
Baptiste Mulatier
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Considéré par de nombreux obser­va­teurs comme le meilleur joueur de l’his­toire à ne jamais avoir remporté de titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a une oppor­tu­nité en or à Roland‐Garros, où il va jouer face à Flavio Cobolli sa quatrième finale majeure. 

Mais pour Julien Benneteau, l’an­cien 25e mondial, ex‐capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup et actuel consul­tant des « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, la pres­sion ne pèse pas unique­ment sur les épaules de l’Allemand. L’Italien Flavio Cobolli, lui aussi, vit un moment poten­tiel­le­ment unique dans sa carrière.

« Mon fils me deman­dait au petit‐déjeuner : à ton avis Cobolli est comment ce matin ? C’est sûr que Cobolli ce matin au petit‐dej’ n’a rien pu avaler ! Même si le grand public ne l’at­tend, lui se dit peut‐être au fond de lui : je revien­drais peut‐être jamais en finale de Grand Chelem. Et il est « que » 14e mondial. C’est aussi pour lui une oppor­tu­nité unique, et en plus, il ne joue pas contre Alcaraz ou Sinner. Zverev reste un monstre mais il ne joue pas les deux plus grands de sa géné­ra­tion. À son niveau, lui aussi peut se dire que la fenêtre est entrou­verte. La pres­sion n’est pas unique­ment du côté de Zverev. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 12:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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