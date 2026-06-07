Considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur joueur de l’histoire à ne jamais avoir remporté de titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a une opportunité en or à Roland‐Garros, où il va jouer face à Flavio Cobolli sa quatrième finale majeure.
Mais pour Julien Benneteau, l’ancien 25e mondial, ex‐capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup et actuel consultant des « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, la pression ne pèse pas uniquement sur les épaules de l’Allemand. L’Italien Flavio Cobolli, lui aussi, vit un moment potentiellement unique dans sa carrière.
🎾👀 @julienbenneteau : « Cobolli n’est pas favori mais c’est sûr qu’il est hyper tendu. C’est l’opportunité de sa vie de gagner un Grand Chelem. La pression n’est pas uniquement du côté de Zverev. » pic.twitter.com/rjCFyginTf— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) June 7, 2026
« Mon fils me demandait au petit‐déjeuner : à ton avis Cobolli est comment ce matin ? C’est sûr que Cobolli ce matin au petit‐dej’ n’a rien pu avaler ! Même si le grand public ne l’attend, lui se dit peut‐être au fond de lui : je reviendrais peut‐être jamais en finale de Grand Chelem. Et il est « que » 14e mondial. C’est aussi pour lui une opportunité unique, et en plus, il ne joue pas contre Alcaraz ou Sinner. Zverev reste un monstre mais il ne joue pas les deux plus grands de sa génération. À son niveau, lui aussi peut se dire que la fenêtre est entrouverte. La pression n’est pas uniquement du côté de Zverev. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 12:35