Considéré par de nombreux obser­va­teurs comme le meilleur joueur de l’his­toire à ne jamais avoir remporté de titre du Grand Chelem, Alexander Zverev a une oppor­tu­nité en or à Roland‐Garros, où il va jouer face à Flavio Cobolli sa quatrième finale majeure.

Mais pour Julien Benneteau, l’an­cien 25e mondial, ex‐capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup et actuel consul­tant des « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, la pres­sion ne pèse pas unique­ment sur les épaules de l’Allemand. L’Italien Flavio Cobolli, lui aussi, vit un moment poten­tiel­le­ment unique dans sa carrière.

🎾👀 @julienbenneteau : « Cobolli n’est pas favori mais c’est sûr qu’il est hyper tendu. C’est l’op­por­tu­nité de sa vie de gagner un Grand Chelem. La pres­sion n’est pas unique­ment du côté de Zverev. » pic.twitter.com/rjCFyginTf — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) June 7, 2026

« Mon fils me deman­dait au petit‐déjeuner : à ton avis Cobolli est comment ce matin ? C’est sûr que Cobolli ce matin au petit‐dej’ n’a rien pu avaler ! Même si le grand public ne l’at­tend, lui se dit peut‐être au fond de lui : je revien­drais peut‐être jamais en finale de Grand Chelem. Et il est « que » 14e mondial. C’est aussi pour lui une oppor­tu­nité unique, et en plus, il ne joue pas contre Alcaraz ou Sinner. Zverev reste un monstre mais il ne joue pas les deux plus grands de sa géné­ra­tion. À son niveau, lui aussi peut se dire que la fenêtre est entrou­verte. La pres­sion n’est pas unique­ment du côté de Zverev. »