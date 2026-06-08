Invité spécial de l’émis­sion du soir sur l’Equipe TV, Julien Benneteau a défendu le parcours d’Alexander alors que les inter­ve­nants ont parlé d’une petite finale. Le Bressan qui en perdu malheu­reu­se­ment dix sur dix sur le circuit clas­sique nous propose donc une analyse assez juste des enjeux de cette finale inédite et estimé logi­que­ment que Zverev fait un beau champion.

🎾 Alexander Zverev sacré à Roland‐Garros !



🗣️ @julienbenneteau : « Quand il sait qu’il joue Cobolli pour sa 4e finale en Grand Chelem, il sait que c’est la chance de sa vie. Aujourd’hui, la manière n’avait aucune impor­tance, il n’y avait que le résultat qui comp­tait. »#EDS pic.twitter.com/k9tJ94Iu7W — L’Équipe du soir (@lequipedusoir) June 7, 2026

« On ne gagne pas Roland Garros en étant un petit lauréat. Ce n’est pas de sa faute s’il a bien gérer la première semaine où les condi­tions étaient dantesques où il y a eu beau­coup de casse. Il y a beau­coup de joueurs qui en allant en 1⁄ 4 ou 1⁄ 2 ont laissé des plumes lors de cette première semaine, Zverev non. Avant la finale, il n’avait laissé que deux sets. Alors oui le niveau tennis­tique de la finale, il n’était pas bon. Zverev depuis qu’il sait qu’il joue Cobolli en finale pour sa 4ème finale en Grand Chelem, non seule­ment il ne dort pas mais il sait que c’est une occa­sion unique, que c’est le chance de sa vie. Aujourd’hui, il n’y avait donc aucune impor­tance au sujet de la manière, il n’y avait que le résultat qui comp­tait »