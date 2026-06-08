Invité spécial de l’émission du soir sur l’Equipe TV, Julien Benneteau a défendu le parcours d’Alexander alors que les intervenants ont parlé d’une petite finale. Le Bressan qui en perdu malheureusement dix sur dix sur le circuit classique nous propose donc une analyse assez juste des enjeux de cette finale inédite et estimé logiquement que Zverev fait un beau champion.
🎾 Alexander Zverev sacré à Roland‐Garros !— L’Équipe du soir (@lequipedusoir) June 7, 2026
🗣️ @julienbenneteau : « Quand il sait qu’il joue Cobolli pour sa 4e finale en Grand Chelem, il sait que c’est la chance de sa vie. Aujourd’hui, la manière n’avait aucune importance, il n’y avait que le résultat qui comptait. »#EDS pic.twitter.com/k9tJ94Iu7W
« On ne gagne pas Roland Garros en étant un petit lauréat. Ce n’est pas de sa faute s’il a bien gérer la première semaine où les conditions étaient dantesques où il y a eu beaucoup de casse. Il y a beaucoup de joueurs qui en allant en 1⁄4 ou 1⁄2 ont laissé des plumes lors de cette première semaine, Zverev non. Avant la finale, il n’avait laissé que deux sets. Alors oui le niveau tennistique de la finale, il n’était pas bon. Zverev depuis qu’il sait qu’il joue Cobolli en finale pour sa 4ème finale en Grand Chelem, non seulement il ne dort pas mais il sait que c’est une occasion unique, que c’est le chance de sa vie. Aujourd’hui, il n’y avait donc aucune importance au sujet de la manière, il n’y avait que le résultat qui comptait »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 08:45