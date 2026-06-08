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Julien Benneteau : « On ne gagne pas Roland Garros en étant un petit lauréat. Il n’y avait aucune impor­tance au sujet de la manière et du niveau de tennis de cette finale, il n’y avait que le résultat qui comp­tait pour Zverev »

Par
Laurent Trupiano
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Invité spécial de l’émis­sion du soir sur l’Equipe TV, Julien Benneteau a défendu le parcours d’Alexander alors que les inter­ve­nants ont parlé d’une petite finale. Le Bressan qui en perdu malheu­reu­se­ment dix sur dix sur le circuit clas­sique nous propose donc une analyse assez juste des enjeux de cette finale inédite et estimé logi­que­ment que Zverev fait un beau champion.

« On ne gagne pas Roland Garros en étant un petit lauréat. Ce n’est pas de sa faute s’il a bien gérer la première semaine où les condi­tions étaient dantesques où il y a eu beau­coup de casse. Il y a beau­coup de joueurs qui en allant en 14 ou 12 ont laissé des plumes lors de cette première semaine, Zverev non. Avant la finale, il n’avait laissé que deux sets. Alors oui le niveau tennis­tique de la finale, il n’était pas bon. Zverev depuis qu’il sait qu’il joue Cobolli en finale pour sa 4ème finale en Grand Chelem, non seule­ment il ne dort pas mais il sait que c’est une occa­sion unique, que c’est le chance de sa vie. Aujourd’hui, il n’y avait donc aucune impor­tance au sujet de la manière, il n’y avait que le résultat qui comp­tait »

Publié le lundi 8 juin 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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