Ce lundi, Richard Gasquet fera son entrée en lice pour le dernier tournoi de sa carrière contre Terence Atmane.

Dans les colonnes de Ouest‐France, son entraî­neur Julien Cassaigne a tenu à lui rendre un vibrant hommage. Il rappelle l’ef­fer­ves­cence exis­tante autour de son poulain, lors de son entrée dans le top 10.

« Si on compare à d’autres, on consi­dère aujourd’hui qu’un Fils ou un Mpetschi dans le top 15 ou le top 30 mondial à 20 ans, c’est excep­tionnel. Quand Richard devient 7e mondial à 21 ans, on le compare tout de suite aux meilleurs, notam­ment Nadal. Les gens le trou­vaient telle­ment excep­tionnel étant jeune qu’ils s’attendaient à le voir forcé­ment gagner plusieurs Grand Chelem. Ceux qui ont vu Richard avec ce revers à une main excep­tion­nelle dès son plus jeune âge avaient le droit de penser cela ».