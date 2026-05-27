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Julien Gillet, coach de Valentin Royer, opposé à Novak Djokovic : « On peut se dire : « ça fait chier, je joue Djokovic, c’est un très bon joueur, j’au­rais préféré jouer un autre mec ». Ou on peut se dire : « Je joue sur le Central, contre le meilleur joueur de tous les temps, c’est une chance ».

Par
Laurent Trupiano
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2025 US Open

Depuis que Nole perd quelques matchs face des joueurs moins connus, il est clair que ses futurs adver­saires rentrent sur le court avec des ambi­tions assez nouvelles.C’est un peu ce qu’ex­prime le coach de Valentin Royer ce matin dans les colonnes de l’Equipe.

« On peut se dire : « ça fait chier, je joue Djokovic, c’est un très bon joueur, j’au­rais préféré jouer un autre mec ». Ou on peut se dire : « je joue sur le Central, contre le meilleur joueur de tous les temps, c’est une chance ». Je pense que pour être perfor­mant, il vaut mieux penser de la deuxième façon. On pourra notam­ment s’ap­puyer sur son match contre Carlos Alcaraz à Doha. En regar­dant le premier set qu’il a fait contre lui, on sent qu’il a voulu peut‐être en faire trop en se disant : « Il est numéro un mondial, il faut que je fasse des choses incroyables. » Et au second, il a accepté de construire, d’être agressif mais aussi de poser un peu plus son jeu. Je pense qu’il faudra faire ça aujourd’hui, au lieu de vouloir mettre des coups gagnants en deux frappes tout le temps »

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 08:28

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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