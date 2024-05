L’Equipe fait un bilan des blessés ce jour et c’est vrai que la situa­tion n’est pas commune avec Sinner, Medvedev, Alcaraz sur la paille et un Nadal toujours conva­les­cent. Pour étayer l’ana­lyse, Julien Varlet a été inter­rogé sur chaque cas. Concernant Rafael Nadal, il a une vision assez tran­chée de la situa­tion. Pas certain qu’elle ne plaise à ses fans.

« Il y a une évolu­tion dans sa façon de jouer, dans l’agres­si­vité, même s’il reste assez lourd dans ses dépla­ce­ments. Au niveau de ses frappes, il est plus présent, il en met plus au service. Mais je ne suis assez scep­tique sur ce qu’il va pouvoir proposer à Roland‐Garros où il faudra tenir a moins 3 heures »

La semaine de Rome devrait nous apporter de nouvelles infos dont la plus impor­tante, l’of­fi­cia­li­sa­tion de la venue de Nadal à Paris car il s’est engagé à le faire à l’issue du tournoi italien et Rafa n’a qu’une parole.