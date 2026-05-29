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Julien Varlet sur Moïse Kouamé : « Personne ne fait ça. Même Federer sur ses deux balles de match contre Djokovic à Wimbledon n’a pas fait ça »

Par
Thomas S
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Grande révé­la­tion de cette première semaine de Roland‐Garros, Moïse Kouame, seule­ment 17 ans, impres­sionne tous les observateurs.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur fran­çais, Julien Varlet, qui ne tarit pas d’éloges au sujet du protégé de Richard Gasquet, opposé à Alejandro Tabilo ce samedi pour une place en huitièmes de finale. 

« J’ai retrouvé la matu­rité d’un Nadal chez Moïse Kouamé, avec une façon de jouer diffé­rente, une expres­sion physique diffé­rente. Alors peut‐être qu’il va se trouer sur Tabilo, peut‐être qu’il va avoir du mal sur les mois à venir mais je trouve qu’il a une matu­rité d’un mec de 25 ou 27 ans. Et c’est ce que je trouve dommage, c’est que aucun jour­na­liste ne lui a posé la ques­tion en confé­rence de presse ou Julien Benneteau sur le terrain : ‘Avant la balle de match, qu’est‐ce qui te passe par la tête tacti­que­ment pour enchaîner un service‐volée ?’. Personne ne fait ça. Même Federer, ses deux balles de match contre Novak Djokovic à Wimbledon (en 2019), il ne fait pas service‐volée. Et lui, il a l’au­dace de faire ça, c’est couillu et je trouve cela fou et beau pour le tennis. »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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