Grande révélation de cette première semaine de Roland‐Garros, Moïse Kouame, seulement 17 ans, impressionne tous les observateurs.
C’est notamment le cas de l’ancien joueur français, Julien Varlet, qui ne tarit pas d’éloges au sujet du protégé de Richard Gasquet, opposé à Alejandro Tabilo ce samedi pour une place en huitièmes de finale.
✨ « J’ai retrouvé la maturité d’un Nadal chez Moïse Kouamé. Peu de joueurs ont l’audace de faire un service‐volée sur sa balle de match. Dans la gestion de son match, il a la maturité d’un mec de 27 ans. C’est hallucinant. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 29, 2026
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« J’ai retrouvé la maturité d’un Nadal chez Moïse Kouamé, avec une façon de jouer différente, une expression physique différente. Alors peut‐être qu’il va se trouer sur Tabilo, peut‐être qu’il va avoir du mal sur les mois à venir mais je trouve qu’il a une maturité d’un mec de 25 ou 27 ans. Et c’est ce que je trouve dommage, c’est que aucun journaliste ne lui a posé la question en conférence de presse ou Julien Benneteau sur le terrain : ‘Avant la balle de match, qu’est‐ce qui te passe par la tête tactiquement pour enchaîner un service‐volée ?’. Personne ne fait ça. Même Federer, ses deux balles de match contre Novak Djokovic à Wimbledon (en 2019), il ne fait pas service‐volée. Et lui, il a l’audace de faire ça, c’est couillu et je trouve cela fou et beau pour le tennis. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 16:31