Grande révé­la­tion de cette première semaine de Roland‐Garros, Moïse Kouame, seule­ment 17 ans, impres­sionne tous les observateurs.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur fran­çais, Julien Varlet, qui ne tarit pas d’éloges au sujet du protégé de Richard Gasquet, opposé à Alejandro Tabilo ce samedi pour une place en huitièmes de finale.

✨ « J’ai retrouvé la matu­rité d’un Nadal chez Moïse Kouamé. Peu de joueurs ont l’au­dace de faire un service‐volée sur sa balle de match. Dans la gestion de son match, il a la matu­rité d’un mec de 27 ans. C’est hallu­ci­nant. »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/rTMGhCegVN — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 29, 2026

« J’ai retrouvé la matu­rité d’un Nadal chez Moïse Kouamé, avec une façon de jouer diffé­rente, une expres­sion physique diffé­rente. Alors peut‐être qu’il va se trouer sur Tabilo, peut‐être qu’il va avoir du mal sur les mois à venir mais je trouve qu’il a une matu­rité d’un mec de 25 ou 27 ans. Et c’est ce que je trouve dommage, c’est que aucun jour­na­liste ne lui a posé la ques­tion en confé­rence de presse ou Julien Benneteau sur le terrain : ‘Avant la balle de match, qu’est‐ce qui te passe par la tête tacti­que­ment pour enchaîner un service‐volée ?’. Personne ne fait ça. Même Federer, ses deux balles de match contre Novak Djokovic à Wimbledon (en 2019), il ne fait pas service‐volée. Et lui, il a l’au­dace de faire ça, c’est couillu et je trouve cela fou et beau pour le tennis. »