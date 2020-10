Pour la première fois depuis 2009, une joueuse française a remporté le titre chez les juniors. L’heureuse élue est Elsa Jacquemot, 17 ans. Elle a battu en finale la Russe Alina Charaeva : 4-6, 6-4, 6-2 après 2h15 de jeu.

Née en 2003, la longiligne droitière remporte le plus beau titre de sa jeune carrière et tentera, comme ses aînées, de réussir la transition entre le circuit junior et professionnel.

Un grand bravo !