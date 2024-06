C’est évidem­ment l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de cette journée de mardi : Novak Djokovic a été contraint de déclarer forfait en raison d’une déchi­rure au niveau du ménisque.

Consultante pour France Télévision, l’an­cien numéro 1 mondiale et septuple lauréate en Grand Chelem a rendu hommage au Serbe tout en faisant un constat assez impla­cable concer­nant son âge et son corps.

« Et c’est aussi pour cela qu’on avait presque du mal à y croire, parce qu’il ne nous a pas habi­tués à cela, parce qu’il a beau­coup joué avec des bles­sures et qu’il a toujours trouvé cette force de surmonter pas mal de choses. Il a eu une très bonne gestion de carrière avec cette longé­vité. Maintenant la vraie ques­tion, c’est son corps, à son âge, après tout ce qu’il a accompli, il ne réagit plus, forcé­ment, de la même manière. On le voyait quand même, physi­que­ment, dans le dur depuis quelques mois, lui qui a eu telle­ment de présence en défense avec cette soli­dité. On voit tout ce qu’il a dû adapter dans son jeu en deve­nant plus agressif, plus offensif et encore meilleur dans la gestion des moments impor­tants pour s’éco­no­miser. C’est là où il a encore été magis­tral sur la saison dernière et aujourd’hui, cela devient de plus en plus dur. »