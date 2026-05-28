Invaincu lors de ses 30 derniers matchs et sacré cette saison à Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome, Jannik Sinner semblait intou­chable avant ce Roland‐Garros. Immense favori du tournoi en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial a pour­tant sombré dès le deuxième tour dans un scénario tota­le­ment improbable.

Programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce jeudi, à midi, face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), l’Italien menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’effondrer physi­que­ment, et de fina­le­ment s’incliner 3–6, 2–6, 7–5, 6–1, 6–1.

Consultante pour France Télévisions, Justine Henin a livré son analyse après cette énorme sensation.

« On a long­temps attendu une capa­cité de réac­tion. Il a essayé de laisser passer l’orage, on l’a vu prendre des médi­ca­ments, sans doute pour soigner son état général. Il a peut‐être cumulé diffé­rentes choses. On a hâte d’en savoir plus. Son état général n’était pas bon, il était au bord des vomis­se­ments. On sait qu’il a eu des diffi­cultés par rapport à la chaleur dans le passé. À l’Open d’Australie face à Spizzirri, il s’en était sorti grâce à une inter­rup­tion. C’est le tennis. On rappelle que l’année dernière, il était mené deux sets à zéro à Wimbledon avant que Dimitrov ne se blesse. Parfois, les choses basculent très vite. On savait que la chaleur était un facteur poten­tiel. La fatigue accu­mulée égale­ment. Il avait dit qu’on verrait à Paris si ça sa plani­fi­ca­tion était bonne, il a enchaîné sur les Masters 1000 ces derniers temps, il n’est pas arrivé tota­le­ment frais. »