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Justine Henin, après la victoire de Mirra Andreeva : « On a été déçu du niveau de cette finale »

Par
Baptiste Mulatier
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Opposée en finale à la grande surprise du tournoi, Maja Chwalinska, issue des quali­fi­ca­tions et 114e mondiale au début de la quin­zaine, Mirra Andreeva n’a jamais vrai­ment tremblé. Après un début de match accroché, elle a progres­si­ve­ment imposé sa supé­rio­rité pour ne laisser aucune place au suspense : 6–3, 6–2 en 1h23 de jeu.

Au micro de France Télévisions après une finale qu’elle a quali­fiée de « déce­vante », la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin s’est projetée sur la suite : pour la plus jeune lauréate Porte d’Auteuil depuis Monica Seles en 1992, mais aussi pour Chwalinska, qui va gagner presque 100 places et s’ins­taller aux portes du top 20. 

« On ne peut jamais réel­le­ment prédire ce qui va se passer. Comment on digère les choses ? La ques­tion va se poser pour Andreeva mais pour Chwalinska aussi. Il y a d’autres tour­nois, d’autres réalités. Le circuit est intense, avec des grandes échéances très souvent. Il faut enchaîner de saisons en saisons, entre­tenir cette passion, cette moti­va­tion. Ça demande beau­coup d’énergie, beau­coup de disci­pline donc on verra. On souhaite à Chwalinska que ce ne soit pas une paren­thèse enchantée. C’est toujours un risque. On va la suivre, on a été enthou­siasmé par son jeu. On ne peut rien regretter même si on a été déçu du niveau de cette finale, ça n’en­lève rien aux émotions. On voit que d’un jour à l’autre, on bascule dans des choses très différentes. »

Publié le samedi 6 juin 2026 à 18:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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