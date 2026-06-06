Opposée en finale à la grande surprise du tournoi, Maja Chwalinska, issue des quali­fi­ca­tions et 114e mondiale au début de la quin­zaine, Mirra Andreeva n’a jamais vrai­ment tremblé. Après un début de match accroché, elle a progres­si­ve­ment imposé sa supé­rio­rité pour ne laisser aucune place au suspense : 6–3, 6–2 en 1h23 de jeu.

Au micro de France Télévisions après une finale qu’elle a quali­fiée de « déce­vante », la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin s’est projetée sur la suite : pour la plus jeune lauréate Porte d’Auteuil depuis Monica Seles en 1992, mais aussi pour Chwalinska, qui va gagner presque 100 places et s’ins­taller aux portes du top 20.

« On ne peut jamais réel­le­ment prédire ce qui va se passer. Comment on digère les choses ? La ques­tion va se poser pour Andreeva mais pour Chwalinska aussi. Il y a d’autres tour­nois, d’autres réalités. Le circuit est intense, avec des grandes échéances très souvent. Il faut enchaîner de saisons en saisons, entre­tenir cette passion, cette moti­va­tion. Ça demande beau­coup d’énergie, beau­coup de disci­pline donc on verra. On souhaite à Chwalinska que ce ne soit pas une paren­thèse enchantée. C’est toujours un risque. On va la suivre, on a été enthou­siasmé par son jeu. On ne peut rien regretter même si on a été déçu du niveau de cette finale, ça n’en­lève rien aux émotions. On voit que d’un jour à l’autre, on bascule dans des choses très différentes. »