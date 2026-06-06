Opposée en finale à la grande surprise du tournoi, Maja Chwalinska, issue des qualifications et 114e mondiale au début de la quinzaine, Mirra Andreeva n’a jamais vraiment tremblé. Après un début de match accroché, elle a progressivement imposé sa supériorité pour ne laisser aucune place au suspense : 6–3, 6–2 en 1h23 de jeu.
Au micro de France Télévisions après une finale qu’elle a qualifiée de « décevante », la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin s’est projetée sur la suite : pour la plus jeune lauréate Porte d’Auteuil depuis Monica Seles en 1992, mais aussi pour Chwalinska, qui va gagner presque 100 places et s’installer aux portes du top 20.
« On ne peut jamais réellement prédire ce qui va se passer. Comment on digère les choses ? La question va se poser pour Andreeva mais pour Chwalinska aussi. Il y a d’autres tournois, d’autres réalités. Le circuit est intense, avec des grandes échéances très souvent. Il faut enchaîner de saisons en saisons, entretenir cette passion, cette motivation. Ça demande beaucoup d’énergie, beaucoup de discipline donc on verra. On souhaite à Chwalinska que ce ne soit pas une parenthèse enchantée. C’est toujours un risque. On va la suivre, on a été enthousiasmé par son jeu. On ne peut rien regretter même si on a été déçu du niveau de cette finale, ça n’enlève rien aux émotions. On voit que d’un jour à l’autre, on bascule dans des choses très différentes. »
Publié le samedi 6 juin 2026 à 18:14