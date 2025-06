Impuissant durant la première manche face à un Jannik Sinner toujours aussi juste et impres­sion­nant, ce vendredi soir en demi‐finales de Roland‐Garros, Novak Djokovic est en plus péna­lisé par les condi­tions parti­cu­liè­re­ment venteuses sur le court Philippe‐Chatrier.

C’est en tout cas l’ana­lyse de Justine Henin, consul­tante pour France Télévision.

« En tout cas les condi­tions ne jouent pas en sa faveur. Tout à l’heure quand on a ouvert le toit, c’est assez calme. Cela s’est inten­sifié au niveau du vent lorsque les joueurs sont entrés sur le court, et dans ces conditions‐là, c’est sûr que la soli­dité de Sinner en remet une couache car il s’en­gage telle­ment dans chaque frappe. Donc les condi­tions ne lui posent aucun problème alors que c’est un peu plus diffi­cile pour Novak. C’est un élément qui complique encore un peu plus sa tâche. »